بالفيديو.. المستشار أشرف العطار يدعم فريق "لوك سينما تيم"

احتفل فريق "لوك سينما تيم" بعيد ميلادهم الأول، وذلك في أحد المطاعم الشهيرة في القاهرة، وحضر الاحتفال مجموعة من الأصدقاء المقربين للفريق ومجموعة من الشخصيات العامة منهم المستشار أشرف العطار وكيل الوزارة والمستشار بمجلس النواب.

وحرص "العطار" على إبداء إعجابه بالفريق والأعمال التي قدموها خلال عام واحد على تواجدهم في المجال السينمائي، قائلًا :"لوك سينما تقدم فكرة جيدة غير المبتذل الذي نراه حاليًا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف المستشار أن الفريق يعيد إيمان المواطنين بالوطن وهذا ليس من السهل على الإطلاق، لافتًا إلى أن هؤلاء الشباب في المستقبل عندما يصلوا إلى الأماكن القيادية وهم ليس مؤمنون بالبلاد لم يحافظوا عليها، كشف أيضًا المستشار أشرف العطار على تدعيمه الكبير للفريق وتذليل جميع الصعوبات أمامهم.

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