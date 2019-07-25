بالفيديو .. صفوت حسام يطرح أغنية "كل يوم" على المحطات الفضائية

طرح المطرب صفوت حسام أغنيته الجديدة "كل يوم" علي اليوتيوب والقنوات الفضائية والراديوهات خلال ساعات، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع: عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر: ماهر صلاح وإخراج: حسام بدران.
أغنية "كل يوم" تناقش حالة عامة للشباب وأفكارهم فيالحب ومعاناتهم في الزواج بشكل ومضمون مختلف تمامًا عن الأعمال الغنائية الذي قدمت في هذا الإطار من ناحية أخري تواصل صفوت حسام مع المطرب تامر حسني في وقت سابق لقيامه بهذه الأغنية ولكن لم يحالفه الحظ لغنائها ليقوم هو بنفسه بغنائها.
يذكر أن صفوت حسام حقق نجاحًا كبيرًا في آخر أغانيه "معني الحب" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع: أحمد العسال وهندسة صوتية: محمد صقر .ومن المقرر إعادة توزيع أغنية "كل يوم" بشكل جديد ستنال إعجاب الجمهور.
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