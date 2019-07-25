بعد وفاة السبسي .. من سيتولى رئاسة تونس ؟

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 03:51 مساءً - بعد وفاة الرئيس التونسي ” الباجي قائد السبسي ” سيتولى رئيس مجلس النواب ” محمد الناصر ” حسب الدستور الحالي منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

حيث ينص الدستور التونسي إنه في حالة في حالة الشغور الدائم كما حدث بوفاة السبسي فإن رئيس البرلمان يتولى مهام رئاسة البلاد لمدة 90 يومًا يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية .

وينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014 في الفصل 84 حالة الشغور الرئاسي التي قد تكون دائمة أو مؤقتة .

وتمر البلاد بحالة شغور رئاسي دائم في حالات محددة هي إذا تجاوز الشغور المؤقت مدة الستين يومًا أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي .

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وفي سياق متصل دعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بعد وفاة الرئيس التونسي السبسي .

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية : ” في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صوناً لمستقبل تونس وحاضرها ” .