“كرامة مرا” جديد النجم محمد المجذوب – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تمّ إطلاق أغنية محمّد المجذوب الجديدة بعنوان “كرامة مرا” من إنتاج شركة Universal Music MENA.

“كرامة مرا” من كلمات علي المولى وألحان جاد قطريب وتوزيع جيمي حدّاد. وهي تعالج موضوعاً جريئاً بقالب رومنسيّ يُعيد الأمل بعد حالة حبّ وإنكسار.

وعن هذه الأغنية، قال محمّد مجذوب:” أنا مُتحمّس جداً لردّة فعل الجمهور على هذه الأغنية التي تُحاكي بكلّ زواياها هويّتي الفنيّة، وتطرح حالة تخبّط يعيشها الكثيرون بصمت فتخرج إلى العلن صورة مُغايرة لواقعهم”.

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الأغنية متوّفرة الآن على جميع التطبيقات الموسيقية. أمّا الـLyrics Video فعلى قناة محمّد المجذوب الخاصّة على تطبيقVevo بتوقيع محمود صبري.

لمشاهدة فيديو أغنية “كرامة مرا”: