انهيار نجوم الفن في جنازة فاروق الفيشاوي: مع السلامة يا "روقة"

تعرض عدد من نجوم الفن في مصر لحالة من الانهيار خلال مشاركتهم في جنازة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا، فجر الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاما.





وظهرت زوجته السابقة الفنانة سمية الألفي غير قادرة على السير وقد استندت على اثنين من الفنانين الشباب خلال مشاركتها في الجنازة.





ورغم محاولات قوية للتماسك، لم يتمالك الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الراحل، أعصابه وانهار في وصلات بكاء متقطعة.





كما انهارت الفنانة نهال عنبر ونادية الجندي، وبدت علامات التأثر واضحة على الفنانة إلهام شاهين.





وألقى خبر الرحيل بظلاله الحزينة على الوسط الفني المصري، فالفيشاوي استطاع عبر مشواره الفني الحافل بالعطاء أن يتوحد مع جمهوره، وأن يخلق لنفسه مكانا في قلوبهم، عن طريق الشخصيات الرائعة التي قدمها عبر السينما والمسرح والتليفزيون.





وتسابق زملاء الفيشاوي داخل الوسط الفني لنعيه بكلمات مليئة بالحزن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الفنان الكبير رحل بالجسد، لكنه روحه المحبة للحياة لا تزال موجودة وتأبى الرحيل.







الفنان طلعت زكريا والذي كانت تربطه علاقة طيبة بالفنان الراحل، كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، ناعيا صديق عمره: "مع السلامة، وسلم لي على كل اللي عندك".





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الإعلامي طارق علام كتب أيضا: "في الفجر ودعنا صديقي أبو قلب أبيض الذي واجه السرطان بشجاعة، ربنا يرحمه ويغفر له.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي، صورة للفيشاوي، وعلق عليها: " البقاء لله، ربنا يرحمك يارب".







كما قدم المطرب محمد حماقي، العزاء لأسرة الفنان الراحل، وكتب: "خالص العزاء لأسرة الفنان القدير فاروق الفيشاوي، اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جناتك".





وكتبت الفنانة رانيا يوسف عبر "تويتر": "وداعا الفنان العظيم فاروق الفيشاوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





كما عبرت الفنانة عبير صبري عن حزنها على رحيل الفيشاوي، وكتبت عبر "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك، ويعفو عنك، وداعا فاروق الفيشاوي".

ونعى الفنان هاني رمزي صديقه الراحل قائلا: "مع السلامة يا روقة، مشيت بسرعة أوي، الله يرحمك يا غالي الله، بعزي كل محبيك في كل الدنيا، وداعا فاروق الفيشاوي".





واكتفى الفنان الشاب محمد إمام بنشر صورة للراحل، وكتب الآية الكريمة: "فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون".





المطربة والممثلة مروة ناجي، أيضا، كتبت: "اللهم إنه في ذمتك فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".