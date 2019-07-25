راغب علامة، هند صبري، صابر الرباعي وغيرهم ينعون الرئيس التونسي

توفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس، 25 تموز الجاري، عن عمر ناهز 92 عاماً.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

وكان السبسي قد نقل إلى المستشفى العسكري ليل الأربعاء بعد أزمة صحية طارئة.

ونعاه عدد من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم راغب علامة، صابر الرباعي، هند صبري، لطيفة، درة وريم السعيدي وغيرهم.

–راغب علامة: أحر التعازي للشعب التونسي الغالي بوفاة سيادة الرئيس التونسي الكبير الباجي قايد السبسي رحمه الله تزامن يوم وفاة الرئيس مع العيد الوطني التونسي وكأنها رسالة من رب العالمين تعبر عن مدى حب الراحل لوطنه وللشعب التونسي العظيم .. إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله.

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–صابر الرباعي: من المفروض ان اليوم 25/7/2019 هو يوم احتفال بذكرى عيد الجمهورية! لكن شاء القدر ان يكون يوم وداع لرئيسنا الباحي قايد السبسي بعد صراع مع المرض، قدر الله ما شاء فعل ولا مرد لقضاء الله، ندعو له بالرحمة والمغفرة ويرزقنا الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. عاشت تونس وشعبها

–لطيفة: رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي في ذمة الله .. “إنَّا لله وانا اليه راجعون”

–درة: تونس فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي الله يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته. كان رجل الموقف وحافظ على سلم وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها وكان وطنيا حتى النخاع ومحبوبا محبّا لشعبه. نُلت شرف التكريم من قبله وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل تونسي في يوم عيد الجمهورية وداعا سيدي الرئيس وتحيا تونس.

–هند صبري: إنا لله و إنا إليه راجعون… تنعى تونس اليوم وفاة رئيس الجمهورية المباشر الأستاذ الباجي قايد السبسي، الذي غادر عالمنا هذا الصباح عن سن 93 عاما…وشاءت الأقدار أن تقترن وفاته بالإحتفال بالذكرى 62 لانبعاث أول جمهورية تونسية ذات سيادة….وكذلك الذكرى آلسادسة لاغتيال المناضل محمد البراهمي على يد أعداء الوطن….وإن وجب الإعتبارمن هذه المصادفة ، فللتأكيد على أن تونس جمهورية تحكمها نصوص و مؤسسات سوف يحميانها من كل مكروه….

رحم الله الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي الذي قضى حياته في خدمة تونس….ولعائلته جميل الصبر و السلوان ….وتمنياتنا بالتوفيق إلى خلفه الرئيس المؤقت السيد محمد الناصر من أجل تونس حرة، ديمقراطية..

–ريم السعيدي: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي. الله يرحمو و يا رب تحمي تونس .

–شيما هلالي: في يوم عيد الجمهورية رحل قائد الجمهورية الباجي قائد السبسي، ربي يرحمه ويغفر له ، إنا لله وإنا إليه راجعون.

قاد المرحلة الإنتقالية في بلادي بعد الثورة بحكمة، وان شاء الله المرحلة القادمة تكون أكثر إشراقاً، وربنا يحفظ بلدي ويجعلها بلاد آمنة ومستقرة دائماً.

–ظافر العابدين: إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي.. ربي يصبر أهله وذويه. البقاء لله