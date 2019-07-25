فاروق الفيشاوي يوصي ابنه أحمد بمواجهة الأكاذيب الإسرائيلية ودعم فلسطين

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.

وأعلن الفنان الراحل إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 34، الذي حرص على تقديم الشكر لإدارة المهرجان، ليخبر بعدها الجمهور بخبر إصابته بالمرض من على خشبة المسرح، ليصاب الجمهور بحالة من الصدمة.

وقال الفيشاوي على المسرح: "ترددت كثيرا في إعلان مرضي حتى لا ينزعج أحدا، فبعد التحاليل والفحوصات والإشاعات، قال لي الدكتور المعالج بإنني مصاب بالسرطان، ورديت عليه سرطان يعني صداع، وقلت له سأتعامل مع المرض وكأنه صداع"، ليصفق له حضور المهرجان من نجوم الفن والنقاد والصحفيين

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وكانت الحالة الصحية للفنان قد شهدت تدهورا كبيرا خلال الأيام الماضية، ودخل في غيبوبة، ظهر أمس الأربعاء، إلى أن وافته المنية فجر اليوم.

في تصريحات تليفزيونية له العام الماضي، قال الفيشاوي إنه ”أوصى ابنه الفنان أحمد الفيشاوي، بالاهتمام بتقديم مشروع سينمائي عن المطران كابوتشي، وهو قس سوري كان سفيرًا للفاتيكان في القدس“، مشيرًا إلى أنه ”أكد على أحمد، ضرورة السعي وراء هذا العمل حتى يخرج إلى النور“.

وأضاف أنه ”مهتم بإنتاج فيلم عن المطران كابوتشي الذي تعاطف مع القضية الفلسطينية، وكان يأتي بالسلاح من لبنان إلى فلسطين، لمساعدة المقاومة، وتجسيد شخصيته لتكون أقوى رد على الدعاية الإسرائيلية، كما أوضح أنه ”كان سيشارك في إنتاج الفيلم مع صديقه المخرج عمر عبد العزيز، والمؤلف الراحل محسن زايد، إلا أن رحيل الأخير مع عدم مساعدة الظروف لهم، حال دون إتمام العمل“.

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يذكر أنّ الفنان يحيى الفخراني يعد أخر من زامل النجم الراحل فاروق الفيشاوي في المسرح، حيث شاركه في بطولة مسرحية “الملك لير” الذي انضم "الفيشاوي" لبروفاتها فبراير/شباط الماضي، وشارك في عروضها بداية من شهر مارس/آذار.

وقدم فاروق الفيشاوي للمسرح الكثير من الأعمال الهامة على مدار مشواره الفني للقطاعين العام والخاص منها: “الأيدي الناعمة، والناس اللي في الثالث، واعقل يا دكتور، وولاد ريا وسكينة، وبداية ونهاية، والبرنسيسة، وشباب امرأة، ومسليمة الكذاب”، وأخرها “الملك لير”

وشارك الفيشاوي في العديد من عروض المسرحية للجمهور، وتدور أحداثها حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على بناته الثلاثة، ولأن ابنته الصغرى لم تشأ أن تنافقه فقد حرمها من نعمه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شئ، وتطردان والدهما الذي لا يجد الملاذ سوى لدى ابنته الصغرى.

"الملك لير" من إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، وفاورق الفيشاوي، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبد الغفور في دور الأبنة الوسطى للملك لير، بالإضافة إلى محمد فراج وعباس أبو الحسن، وإشراف فني للمخرج مجدي الهواري.

واعتذر "الفيشاوي" خلال الأيام الماضية عن السفر للمشاركة في عروض المسرحية في السعودية، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وتم الاستعانة بفنان آخر ليلعب دوره

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