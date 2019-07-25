شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة للألبوم رامى صبرى قبل طرحه بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة ويطرح الفنان رامى صبرى ألبومه "فارق معاك"، حيث تم الاستقرار على أن يكون موعد طرحه يوم 1 أغسطس المقبل.

ويضم الألبوم 12 اغنية وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

وتعاون رامى صبري فى ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوى، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين وهما "وعجبى"، و"فارق معاك".

وتم من قبل طرح اغنية "أنا بابا"، ثم بعد ذلك "حاول تنساني"، بشكل استباقى قبل طرح الألبوم بالكامل، ولاقت الأغنيتين تفاعل وإعجاب الجمهور وحققا نسبة مشاهدة كبيرة.

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يذكر أن آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامي صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوي.

رامى صبرى (1)



رامى صبرى (2)