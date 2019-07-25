شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالعزيز ينعى الراحل فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الفنان أحمد عبد العزيز وفاة النجم فاروق الفيشاوى والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر أحمد عبد العزيز علي صفحات الرسمية علي موقع فيس بوك صوره للفيشاوي وعلق :

{ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي }،فاروق الفيشاوي في ذمة الله أدعوا له بالرحمة والمغفرة .

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وقدم فاروق الفيشاوى العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام



