شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى عن فاروق الفيشاوي : وداعاً يا صديق العمر ورفيق مشوارى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت نجمة الجماهير نادية الجندى ذكرياتها مع صديق عمرها النجم فاروق الفيشاوي، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت نادية الجندى "وداعاً يا صديق العمر فاروق الفيشاوي بعزى نفسى أولاً وبعزى زملائه وأسرته ومحبية فقدنا إنسان جميل وفنان من أهم نجوم مصر زميل وصديق عزيز".

وأضافت "رفيق مشوارى الفنى بداية من فيلم الباطنية أول أعماله كبطل في السينما ومن بعدها أنطلق وهو أكتر فنان أشتغل معايا قدمنا سوى ١٠ أفلام سينمائية من أهم أفلامى وأفلامه وكلها حققت نجاحات كبيرة وأعلى الإيرادات فى تاريخ صناعه السينما المصرية الإرهاب وشبكة الموت وملف سامية شعراوى و جبروت امرأة و امرأة هزت عرش مصر وغيرها".

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واختتمت حديثها، قائلة: "ربنا يصبرنى ويصبرنا على فراقه الله يرحمه يارب خالص التعازى لأولاده أحمد وعمر ولأسرته وكل محبيه".

ورحل صباح اليوم الخميس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع قصير مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.