شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي ينهار من البكاء بصحبة زوجته خلال تشييع جنازة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار الفنان أحمد الفيشاوي من البكاء خلال تشييع جنازة والده فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود وسط حضور كبير لمحبي الفنان الراحل. وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن الراحل إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.

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