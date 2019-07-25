شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دفن جثمان فاروق الفيشاوي بجوار شقيقه بـ سرس الليان فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الحزن فى مسقط رأس النجم الراحل فاروق الفيشاوي بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بعد الإعلان عن وفاة الفيشاوى، فجر اليوم الخميس، ومن المقرر أن تصلى صلاة الجنازة على الراحل بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعد قليل، ثم ينطلق الجثمان إلى المنوفية مسقط رأسه ليصلى عليه فى مسجد الصعيدى مرة أخرى ويدفن فى مقابر الأسرة بالقرية، حيث كان الفنان الراحل على اتصال دائم بأسرته.

وكانت وصية فاروق الفيشاوي قبل رحيله، أن يدفن بجوار شقيقه الحاج جلال الفيشاوي، على أن يقام سرادق لتقبل العزاء أمام مدرسة "غانم بيك" بعد دفن الجثمان مباشرة.

فاروق الفيشاوي توفى فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عامًا، وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

فاروق الفيشاوي كان قد أعلن فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.

وشارك فاروق الفيشاوي مؤخراً فى عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلقت عروضها فى شهر فبراير الماضى، مع ريهام عبد الغفور وهبة مجدى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى ونضال الشافعى ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.

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