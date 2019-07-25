شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ناعية فاروق الفيشاوي : "الله يجمعك بحبايبنا اللى سبقونا" والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت أصالة على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة للفيشاوى وعلقت "الله يجمعك بحبايبنا اللي سبقونا بجنات النعيم".
وقدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.
أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.
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