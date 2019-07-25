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خالد عبد الجليل ينعى الراحل فاروق الفيشاوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما وفاة النجم فاروق الفيشاوي الذى توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع المرض. 

 

وذكر عبد الجليل أن خبر وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي كان صادما لنا جميعا وأننا بوفاته فقدنا قامة فنية سينمائية وإنسانية كبيرة، حيث كان الفيشاوي مصدرا للأمل والتفاؤل الدائم بيننا. 

 

وأضاف عبد الجليل أنه على الرغم من حزننا الشديد بإعلان الفيشاوي خبر إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية أكتوبر الماضى، إلا أننا وسانا في ذلك تفاؤله الشديد بأنه سيقاوم وسينتصر علي المرض. 

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وتقدم عبد الجليل بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

 

 

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