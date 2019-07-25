شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ينعى الراحل فاروق الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الجليل أنه على الرغم من حزننا الشديد بإعلان الفيشاوي خبر إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية أكتوبر الماضى، إلا أننا وسانا في ذلك تفاؤله الشديد بأنه سيقاوم وسينتصر علي المرض.
وتقدم عبد الجليل بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
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