شاهد .. حزن وبكاء نجوم الفن في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 02:44 مساءً - شهدت جنازة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” التي انتهت منذ قليل وشيعت من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة حضور عددا كبيرا من نجوم الفن .

وكان على رأس المشيعين ابن الراحل الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ووالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي بالإضافة إلى الفنانين نبيل الحلفاوي و رجاء الجداوى ودنيا عبدالعزيز وهالة صدقي وعماد رشاد والمخرجة كاملة أبو ذكرى ونقيب الممثلين أشرف زكي وعمرو يوسف وعمور محمود ياسين .

كما حضر أيضا الفنان الكبير رشوان توفيق والإعلامية بوسي شلبي والمخرج عمر عبدالعزيز والموسيقار هاني مهنى وإبنته هنادي مهنى والفنان نضال الشافعي ورانيا فريد شوقي وماجدة زكي والنجمة نادية الجندي وشهيرة .

ويواري جثمان الفقيد الثرى في مقابر العائلة بالمنوفية وسيقام العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في القاهرة .

Advertisements