بعد تأكيد طلاقهما رسمياً..ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 02:44 مساءً - حالة من اللغط أثيرت حول حقيقة إنفصال مالك ​ماليزيا​ السابق ​محمد الخامس​ عن زوجته ملكة الجمال الروسية ​أوكسانا فويفودينا​، إذ كانت حاولت الأخيرة نفي الأخبار التي إنتشرت عن الموضوع بنشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن قوّة علاقتهما.

إلا ان محامي ملك ماليزيا اكد أن موكله طلّق رسميا فويفودينا، مشيراً إلى أنه لا يوجد دليل موضوعي بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كلام المحامي هذا لم يعجب فويفودينا، معتبرةً بحسب أصدقاء لها أن الزواج لايزال ساري المفعول، معربةً عن غضبها بحديثه عن أبوة طفلها.

ونقلت عنها إحدى صديقاتها قولها إنه إذا كان للملك السابق شكوك، فيمكن إجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة نسب الطفل، أو ما يعرف أيضا بـ” اختبار الأبوة”، وأكدت ملكة الجمال الروسية أنها مستعدة للأمر.

يشار إلى أن فويفودينا (27 عاما) تعيش مع طفلها في منزل ريفي قرب العاصمة الروسية موسكو، وتطالب بحسب الصحيفة باعتذار رسمي من ملك ماليزيا السابق عن هذا الأمر.

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