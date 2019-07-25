توقف قلب فجر السعيد نتيجة نزيف حاد وتدهور حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 02:44 مساءً - كشفت بعض المصادر الصحفية عن تعرض الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” لنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى إلى توقف قلبها .
وبحسب موقع ” فوشيا ” أن الحالة الصحية لفجر السعيد سيئة جدا وان حياتها مهددة بالخطر .
وسيتم نقلها من مستشفى طيبة في الكويت إلى مستشفى مبارك الكبير بسيارة اسعاف مجهزة خصيصا لمثل هذه الحالات الطارئة .
وكانت قد نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة لفجر السعيد عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تدعو لها بالشفاء العاجل والخروج من هذه الازمة بسلام وطلبت من الجمهور الدعاء لها .
بينما تلتزم عائلة السعيد وأصدقائها المقربين الصمت ولم يخرجوا بأي تصريح رسمي عن صحتها حتى إنهم لم يقوموا بنفي الأخبار المتداولة .
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