شاهدوا.. سمية الخشاب برشاقة لافتة بجامبسوت أحمر أنيق في حفل تكريمها بالمغرب

كتب امير فتحي في الخميس 25 يوليو 2019 02:44 مساءً - حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب على حضور حفل افتتاح مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة في المغرب، لتسلم تكريمها.

الفنانة المصرية تألقت في الحفل بجامبسوت أحمر أنيق، أظهرها برشاقة لافتة، وهو من تصميم شريف نصر، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، في إطلالة من تنسيق الإستايلست إيهاب العدلي.

سمية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “شكرااا لمهرجان سينما الشاطئ بالهرهوره التكريم وحفل الافتتاح كان رائع واستقبال الجمهور أسعدني جدااا”.



جمهور الفنانة المصرية هنئوها بالتكريم، وعبروا عن إعجابهم الشديد بإطلالتها وخسارتها لوزنها الزائد وظهورها برشاقة مبهرة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد منذ عدة أشهر، وذلك بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.

أحمد سعد اتهم سمية الخشاب بالنصب عليه والاستيلاء على شقته، بينما قالت سمية إنها دخلت المستشفى بسبب أحمد سعد وكادت تموت، وذلك بعد أن ضربها ودخلت العناية المركزة في حالة خطيرة وقامت بعملية جراحية لاستئصال الطحال.

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