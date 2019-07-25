ريا أبي راشد تظهر مع شقيقيها لأول مرة.. هل تشبههما؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد إلى جزيرة ميكونوس اليونانية في أجازة عائلية، تغسل فيها عناء واهارق التصوير والعمل.

ريا حرصت على مشاركة الفانز بلقطات مميزة من أجازتها، أبرزها صورة صورة ظهرت فيها على طبيعتها في انسجام واضح مع الطبيعة الخلابة للجزيرة، معلقة عليها: «شمس، أكل، عائلة، حب»، وهو ما عكس استمتاعها بوقتها هناك.

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أما الصورة التي تبادلها فانز الإعلامية بشكل كبير، فكانت لقطة عائلية تجمعها بشقيقتها الكبرى، وشقيقها الأصغر، وهي أول صورة تنشرها ريا لهما، حيث ظهرت فيها تتوسطهما، معلقة عليها: «شقيقتي الكبرى، وشقيقى الأصغر، وأنا الطفلة الوسطى المثالية، أحبهم كثيراً».

فانز ريا تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير، مؤكدين أن المذيعة اللبنانية أقرب شبهاً لشقيقها، متغزلين في وسامة وجمال ملامح الأخير.

من ناحية أخرى، استأنفت ريا أبي راشد تصوير موسم جديد من برنامجها الشهير «Scoop With Raya»، المعروض عبر شاشة mbc، والمعني بمتابعة وتغطية أخبار وأعمال نجوم هوليود، وذلك بعد فترة توقف خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر.