تشييع جثمان فاروق الفيشاوي وسط حضور كثيف لنجوم الفن ومحبي الفنان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت منذ قليل جنازة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.

وتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام منهم محمد هنيدي، وآسر ياسين، والمخرج أحمد صفر، و أحمد عبدالعزيز، وعماد رشاد، ومحمد مرزبان،و شريف باهر، وجمال العدل، ونهال عنبر، والمخرج عمرو عابدين، والإعلامي عمرو الليثي، وأكرم حسنى، وطارق لطفي، ومحمد إبراهيم يسري.

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كما شارك الفنان نبيل الحلفاوي، وسامح الصريطي، وأحمد عزمي، وعصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، وأشرف زكي نقيت الممثلين، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج حسام الحسيني، و كمال أبو رية، و رشوان توفيق، وعمرو محمود ياسين، ورجاء الجداوي، ودنيا عبدالعزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج أشرف فايق.

ووصل جثمان فاروق الفيشاوي بصحبة نجله أحمد الفيشاوي، وطليقته الفنانة المعتزلة سمية الألفي، وعدد من الأقارب.

ورحل فاروق الفيشاوي عن عالمنا فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 67 عاما، حيث أعلن إصابته بالمرض خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الماضية.