تشييع جثمان الفنانة البحرينية صابرين بورشيد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيع أحمد عبدالله بورشيد جثمان ابنته، الفنانة والإعلامية البحرينية الراحلة صابرين بورشيد إلى مثواه الأخير في العاصمة البحرينية المنامة.

الراحلة كانت تتلقى العلاج في تركيا، حيث توفت هناك عن عمر يناهز 34 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، وقد حرصت أسرتها على أن يتم دفن جثمانها في وطنها.

أعمام الراحلة وأقاربها وباقي أفراد أسرتها تقدموا الجنازة التي حرص عدد كبير من الإعلاميين والفنانيين من دول الخليج على المشاركة فيها، ووداع الفنانة الشابة إلى مثواها الأخير.

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يُذكر أن صابرين بورشيد، كانت قد اكتشفت مؤخرا إصابتها بثلاثة أورام في المخ وتم نقلها للعلاج في الخارج بعد مناشدة والدها للسلطات البحرينية للتدخل في سرعة نقلها وعلاجها بالخارج على نفقة الدولة، كما أصيبت بفقدان للذاكرة مؤقت ولم تستطع التعرف على بعض المقربين منها.

صابرين بورشيد بعد أيام على تلقيها العلاج، انتكست حالتها الصحية، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة وذلك بعد إصابتها بجرثومة في الدم، حيث توفت بعد تدهور حالتها الصحية.

الراحلة بدأت حياتها المهنية في تلفزيون البحرين في تقديم برنامج “صيف البحرين” 2009 حيث كان أول برنامج لها، ثم اتجهت إلى الإذاعة في القناة الشبابية الإذاعية وكانت من أبرز المذيعين فيها، وفي رمضان 2010 قامت بتقديم برنامج مسابقات خاص بها وحقق البرنامج متابعة كبيرة من المشاهدين في البحرين والخليج، كما شاركت في عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: “كسر الخواطر”، و”أماني العمر”، و”المواجهة”.