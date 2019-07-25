زوجة أحمد الفيشاوي تنعي حماها فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، حماها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة.

زوجة الفيشاوي الصغير كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة...مات الحبيب..رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعه”.

ووجهت رسالة لحماها الراحل، قائلة: “نام يا حبيبي وكن مطمئنا.. فا أنت اليوم مع الله .. وبلغ والدي واحبتي مني السلام إلي أن نلتقي مرة أخرى”.

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وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية فاروق الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت “ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل”.

وشيع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة، بحضور طليقته الفنانة سمية الألفي، والتي انهارت في نوبة بكاء شديدةن خاصة حظة خروج الجثمان من المستشفى.

وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر 2018.