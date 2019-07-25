الفنانة سمية الألفي تنهار في جنازة فاروق الفيشاوي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي الفنان المصري فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من صباح الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان.
وشيع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين في محافظة الجيزة، بحضور طليقته الفنانة سمية الألفي، والتي انهارت في نوبة بكاء شديدة، خاصة لحظة خروج الجثمان من المستشفى.
سمية نعت طليقها الراحل بكلمات مؤثرة، حيث قالت في تصريحات صحفية: “فاروق راح عند ربنا اللي أحن من السرطان ومن الدنيا كلها”.
وشارك في الجنازة عدد من الفنانين أبرزهم عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير فرح، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج أشرف فايق.
ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفيشاوي، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، وقالت “ننعى الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل”.
وكان الفيشاوي، 67 عاما، قد صدم الجميع وأعلن بنفسه عن إصابته بمرض السرطان أثناء مشاركته في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في اكتوبر 2018.
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