ماذا قال فاروق الفيشاوي عن الموت في أخر لقاء تلفزيوني له؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي، عن إصابته بالسرطان قبل نحو 10 أشهر، خلال حفل تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

وعقب إعلانه عن المرض، تم استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، وتحدث خلال اللقاء عن المرض وقناعته حول الموت، مؤكدًا أنه لا يخشى الموت أو المرض، وسبب ذلك هو قناعته بأن الموت علينا حق، ومن لم يمت بالسرطان مات بغيره، ومن لم يمت بالقلب مات بغيره.

وأضاف: «اه أتخض من إصابتي بالمرض ولكن في نفس الوقت أكون قويا وأواجهه بكل طاقتي، بمعنى إني لما أدخل غرفة العمليات ويستلمني طبيب وأكون مش موجود في الدنيا من البنج، فإذن دخل قلبي الاطمئنان فأنا قوي.. لأن الخوف لن يغير شيئا من الواقع والقدر».

Advertisements

وعانى الفنان فاروق الفيشاوي، مؤخرًا من أزمة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبها رحل فجر اليوم الخميس 25 يوليو، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا بعد فقدانه للنطق ودخوله في غيبوبة كبدية.

وتسبب خبر وفاته في صدمة كبير لكل النجوم، وجمهوره في مصر والوطن العربي، والذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء للفنان الراحل.

وكان أخر أعمال فاروق الفيشاوي، مسرحية “الملك لير”، مع الفنان يحيى الفخراني، والتي اعتذر مؤخرًا عن السفر مع الفرقة للمشاركة في عرضه بالسعودية، كما اعتذر عن استكمال عرضه فيه بسبب حالته الصحية.