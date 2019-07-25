- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انضم النجم المصري محمود حسن الشهير بـ”تريزيجيه”، إلى فائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ فريق أستون فيلا الإنجليزي، وذلك بعد انتقاله للنادي قادما من فريق “فاسم باشا” التركي.
تريزيجيه البالغ من العمر 24 عامًا، أصبح تاسع صفقات فريق أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، حيث لم يعلن ناديه أي تفاصيل حول مدة وقيمة الانتقال.
شبكة “سكاي نيوز” بنسختها الإنجليزية، أكدت أن قيمة انتقال محمود تريزيجيه تقدر بما يقرب من 8.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل (10 ملايين يورو).
وأضافت، أن اللاعب بذلك أصبح خامس أغلى لاعب في الميركاتو الحالي بعد الرباعي ويسلي القادم من جينك البلجيكي وتايرون مينجز لاعب بورنموث السابق ومات تارجيت وإيزي كونسيه القادمان من ساوثهامبتون وبرينتفورد، والـ18 في تاريخ النادي.
البرازيلي ويسلي القادم من صفوف كلوب بروج البلجيكي مؤخرًا، يعد أغلى لاعب انتقل إلى نادي أستون في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو.. يليه المدافع الإنجليزي تايرون مينجز القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من بورنموث في وصافة الترتيب بـ22 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود حسن تريزيجيه في قائمة الأغلى التاريخية لأستون فيلا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.