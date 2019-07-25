أول صور لأحمد حجازي بعد إجرائه عملية جراحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم المصري أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر وفريق وست بروميتش الإنجليزي، عن إجرائه عملية جراحية بنجاح في الكاحل، ليطمئن جماهيره على حالته الصحية بعد الجراحة.

المدافع الدولي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة له مستلقياً على الفراش بعد ساعات من إجراء العملية الجراحية في كاحله الأيمن، وصورة أخرى بعد فترة أطوال جالساً.

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حجازي كتب تعليقا على الصور قال فيه: أجريت عملية جراحية بنجاح لإزالة عظمة زائدة في الكاحل، كانت العملية مؤجلة منذ نهاية الموسم الماضي نظراً لارتباطي بمباريات مع النادي والمنتخب.

مدافع وست بروميتش ألبيون، وعد متابعيه بالعودة سريعاً لخوض منافسات الموسم المقبل دون الكشف عن موعد عودته أو الفترة التي يحتاجها للتأهيل.

يشار إلى أن أحمد حجازي كان قد شارك مع منتخب مصر أساسياً في مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية قبل أن يودع أصحاب الأرض المسابقة من دور الستة عشر على يد منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شيء ليخرج الفراعة من البطولة وسط صدمة من الجماهير المصرية.