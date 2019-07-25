العرض الخاص لفيلم «الفيل الأزرق2» بحضور أبطاله.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم العرض الخاص للجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق2”، مساء الأربعاء 24 يوليو داخل إحدى دور العرض الخاصة بالتجمع الخامس.

وشهد العرض حضور عدد كبير من أبطال الفيلم، ومنهم الفنان كريم عبد العزيز وزوجته، والفنان خالد الصاوي، والفنانة هند صبري، والفنانة شيرين رضا، والفنان إياد نصار، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة تارا عماد، فيما تغيبت الفنانة نيللي كريم عن الحضور.

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وفيلم “الفيل الأزرق 2” من بطولة كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار، كما يظهر بعض من أبطال الجزء ‏الأول ‏كضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد‎.‎

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

الفيلم تقوم فكرته على التشويق والإثارة والغموض في الأحداث، كما أن الجزء الأول تعرض لبعض أنواع السحر التي يتعرض لها الإنسان.