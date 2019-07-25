أحمد الفيشاوي ينفعل على الصحفيين ويوبخ زوجته في جنازة والده.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انفعل الفنان المصري أحمد الفيشاوي، على الصحفيين والجمهور المتواجد بالقرب من السيارة التي تقل جثمان والده الفنان فاروق الفيشاوي، قبل إخراجه إلى مسجد مصطفى محمود للصلاة عليه.
وقام أحمد الفيشاوي، بدفع المتواجدين للابتعاد عن السيارة ومنع تصوير الجثمان، وحالت زوجته ندى الكامل التدخل وإبعاد الناس، واشتبكت مع بعض المتواجدين، في محاولتها للوصل إلى زوجها لمساندته.
لكن أحمد الفيشاوي كان في حالة انفعال شديدة، فقام بتوبيخ زوجته وطالب منها الابتعاد عن المكان.
فاروق الفيشاوي، دخل مؤخرا في غيبوبة أثناء احتجازه في أحد المستشفيات بناءً على طلب الأطباء، ووافته المنية هناك ، عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.
وتسبب خبر وفاة فاروق الفيشاوي، في صدمة كبيرة لكل النجوم وجمهوره في مصر والوطن العربي، وصارع الجميع لنعيه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الفنان فاروق الفيشاوي، أعلن إصابته به خلال استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.
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