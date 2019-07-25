حفيدة فاروق الفيشاوي تنعيه بكلمات مبكية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدها الفنان فاروق الفيشاوي، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت لينا في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، اشتاق إليك سوف تكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح”.

وأضافت: “لقد توفيت مبكرا لن تحضر معي حفل تخرجي لكننا اعلم انك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه لقد مت بطلا”.

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كما نعته والدتها قائلة: “ارقد بسلام”.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي، قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الخميس ٢٥يوليو بعد صراع مع مرض السرطان والذي عانى من تبعاته خلال الأيام الأخيرة وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة وبها ساءت حالته وفقد النطق ودخل في غيبوبة كبدية.

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز ال ٦٧ عاما ترك خلالها العديد من الأعمال الفنية التي تعتبر علامة من علامات السينما المصرية.

وتسبب خبر وفاته في صدمه كبيرة لكل نجوم مصر والوطن العربي ومواقع التواصل التي كانت قد تحولت المنابر للدعاء له.