وداعا فاروق الفيشاوي.. نجوم الفن في جنازة "الحاوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا فجر الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.





أقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر الخميس، في مسجد مصطفى محمود بضاحية المهندسين في القاهرة، بحضور ابنه الفنان أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفي.





واحتشدت جموع المواطنين وممثلي وسائل الإعلام في ساعة مبكرة منذ الإعلان عن موعد ومكان صلاة الجنازة، وأحاطوا نعش الفنان الراحل فور وصوله في سيارة إسعاف للصلاة عليه.





وكان من بين الفنانين الذين شاركوا في جنازة فاروق الفيشاوي كل من الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة رجاء الجداوي، وأشرف زكي نقيب الفنانين المصريين.





كما شارك في الجنازة الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان سامح الصريطي، بالإضافة إلى عماد رشاد، وسلوى خطاب.





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