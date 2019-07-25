مرض السرطان يهزم فاروق الفيشاوي

في3 تشرين الاول/أكتوبر 2018 اعلن النجم المصري الكبير فاروق الفيشاوي خلال تسلمه الدرع التكريمي من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة.

وقال “الفيشاوي” في الكلمة التي ألقاها خلال تسلمه الدرع التكريمي “اجريت بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئء زميلًا آخر على تكريمه”.

لكن المرض الخبيث كان أسرع في خطف الفنان المصري الذي أغنى المكتبة الفنيّة العربية بمئات الأعمال المهمة مع أهم نجوم الزمن الجميل.

الفيشاوي كان علامة فارقة في عالم الفن فهو الممثل المحبوب بين زملائه الفنانين، والمبدع الذي اتقن اداء أدواره الرائعة، وهو الانسان الذي كان له مواقف مهمة طوال مسيرته الفنية، ولا شك في أن الساحة ستخسر الكثير بغياب أحد أبرز اعمدتها الفنيّة.

اليكم نبذة عن مشوار فاروق الفيشاوي الذي ولد في عام 1952 بمحافظة المنوفية وتخرج في كلية الآداب ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. بدأ مشواره الفني منتصف السبعينيات قبل أن يبرز في مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكرا) مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي والمخرج محمد فاضل.

وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

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شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

وعلى المسرح قدم (الدنيا مقلوبة) و(البرنسيسة) و(اعقل يا دكتور) و(الناس اللي في التالت)، وكان آخر عمل مسرحي شارك فيه (الملك لير) مع الممثل القدير يحيى الفخراني.

وقد حصل الفيشاوي على العديد من الجوائز والتكريمات من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية والدولية.

تزوج الفيشاوي من الممثلة سمية الألفي وأنجب منها أحمد وعمر. ثم تزوج من الفنانة سهير رمزي، وكانت آخر زيجاته من فتاة تدعى نورهان من خارج الوسط الفني.

توفي “الفيشاوي” فجر يوم الخميس 25 تموز 2019 عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وكان الفيشاوي يعالج في مستشفى ابن سينا في الجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.

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