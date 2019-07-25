تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر

القاهرة - لايف ستايل تشيع ظهر اليوم الخميس جنازة الفنان القدير فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر. وكان الراحل قد وافته المنية فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض السرطان حيث دخل في غيبوبة مكث بها بالمستشفى لمدة 3 أيام فارق بعدها الحياة. قد يهمك أيضاً :

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