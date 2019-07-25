شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة ودرة وراغب علامة وصابر الرباعى ينعون وفاة رئيس تونس الباجى قايد السبسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن فى الوطن العربى، وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، الذى توفى اليوم بالمستشفى العسكرى فى تونس، إثر وعكة صحية.

وقالت المطربة االتونسية لطيفة "رئيس الجمهورية محمد الباجى قايد السبسي فى ذمة الله .. إنَّا لله وإنا إليه راجعون".



لطيفة

وأضافت الفنانة التونسية درة "تونس فقدت اليوم رئيسها الباجي قائد السبسي الله يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته.. كان رجل الموقف وحافظ على سلم وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها وكان وطنيا حتى النخاع ومحبوبا محبّا لشعبه. نُلت شرف التكريم من قبله وسيبقى في ذاكرتي وذاكرة كل تونسى".



الفنانة درة

وكتب الفنان راغب علامة: "أحر التعازى للشعب التونسى الغالى بوفاة سيادة الرئيس التونسى الكبير الباجى قايد السبسي رحمه الله.. تزامن يوم وفاة الرئيس مع العيد الوطني التونسي وكأنها رسالة من رب العالمين تعبر عن مدى حب الراحل لوطنه وللشعب التونسى العظيم".

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راغب علامة

ونعى الفنان التونسى صابر الرباعى، الرئيس التونسى، قائلاً :"من المفروض أن اليوم 25/7/2019 هو يوم احتفال بذكرى عيد الجمهورية!.. لكن شاء القدر أن يكون يوم وداع لرئيسنا الباحى قايد السبسي بعد صراع مع المرض، قدر الله ما شاء فعل و لا مرد لقضاء الله، ندعو له بالرحمة و المغفرة و يرزقنا الصبر والسلوان و انا لله وانا اليه راجعون. عاشت تونس و شعبها".



صابر الرباعى

يذكر أنه قد أعلنت الرئاسة التونسية منذ قليل وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى بالمستشفى العسكرى فى تونس بعد نقله فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر وعكة صحية.

وقالت الرئاسة فى بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن السبسى توفى فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة بتوقيت تونس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مراسم الدفن.

وقبل أسابيع كان الرئيس التونسى قد دخل المستشفى نفسه إثر أزمة صحية أخرى، وسط حالة من الجدل فى الأوساط السياسية التونسية التى تستعد حالياً لانتخابات هامة.