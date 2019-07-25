شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينفعل فى جنازة والده ويرفض تصوير الجثمان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل الفنان أحمد الفيشاوى خلال تشييع جثمان والده بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، لتكدس المشيعين أمام المسجد خلال دخول الجثمان لأداء صلاة الجنازة.

توفى الفنان فاروق الفيشاوى فجر اليوم فجر اليوم عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع مرض السرطان الذى أعلن إصابته به لجمهوره خلال إلقاء كلمته فى أكتوبر الماضى فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.

يذكر أن الفنان الكبير توفى منذ ساعات بأحد مستشفيات الدقى، بعد صراع مع مرض السرطان.

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