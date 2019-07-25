شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سمية الألفى ونهال عنبر ورشوان توفيق يشاركون فى جنازة فاروق الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفاة فاروق الفيشاوي هذا هو الخبر الذى فاجأ المصريين فجر اليوم، حيث تشيع الآن جنازة الفنان الكبير، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لنجوم الفن.

ووصل، منذ قليل، كل من الفنانة سمية الألفى ونهال عنبر والفنان القدير رشوان توفيق إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذى توفى فجر اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.