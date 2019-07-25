شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الفن يشيعون الفنان الراحل فاروق الفيشاوى إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بمسجد مصطفى محمود فى المهندسين، وتستعد عائلة الفنان الراحل للسفر الى المنوفية لدفن الجثمان فى مقابر العائلة هناك.

وحرص عدد من نجوم الفن على المشاركة فى صلاة الجنازة وتوديع الفنان الراحل وعلى رأسهمنادية الجندى، ونجلاء بدر، رانيا فريد شوقى، ماجدة زكى، نادية الجندى، أمل رزق، شهيرة، بوسى شلبى، وعمرو محمود ياسين، وفاء عامر، إلهام شاهين، هالة صدقى، هنادى مهنى

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كما شارك فى العزاء أيضا محمد هنيدى، اسر ياسين، المخرج احمد صفر، أحمد عبد العزيز، عماد رشاد، محمد مرزبان، شريف باهر، جمال العدل، نهال عنبر المخرج عمرو عابدين والإعلامى عمرو الليثى، سيد رجب، احمد داوود، محمد ممدوح، عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير فرح، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج أشرف فايق.

ورحل فاروق الفيشاوى عن عالمنا فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 67 عاما، حيث أعلن إصابته بالمرض خلال تكريمه بمهرجان الاسكندرية السينمائى فى دورته الماضية.