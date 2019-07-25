شكرا لقرائتكم خبر عن الموت لا يعرف الضغينة.. زوجة أحمد الفيشاوى وطليقته تودعان فاروق الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموت لا يعرف الضغينة وهو حال زوجة أحمد الفيشاوي وطليقته، حيث نعت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى حماها النجم فاروق الفيشاوي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وكتبت ندى الكامل، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة...مات الحبيب..رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعه...نام يا حبيبي وكن مطمئنا..فا أنت اليوم مع الله .. وبلغ والدي واحبتي مني السلام الي ان نلتقي مرة أخرى".



ندى الكامل

كما نعت هند الحناوى، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، الراحل فاروق الفيشاوى، عبر حسابها على فيس بوك، ونشرت هند صورة للراحل فاروق مع حفيدته لينا وعلقت قائلة: عسى أن ترتاح فى سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة".

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هند الحناوى

ورحل صباح اليوم الخميس، الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقى بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، فتم نقله المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير حيث توقفت وظائف الكبد تماما، وفقد القدرة على النطق وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى، ليرحل عن الحياة، ويشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.

أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوي ما لا يقل عن 100 عملا دراميا، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل امام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.