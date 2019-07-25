شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول محمد هنيدى وآسر ياسين لصلاة الجنازة على فاروق الفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود الفنانين محمد هنيدى، آسر ياسين، المخرج أحمد صفر، أحمد عبد العزيز، عماد رشاد، محمد مرزبان، شريف باهر، جمال العدل، نهال عنبر، المخرج عمرو عابدين، والإعلامى عمرو الليثى، وأكرم حسنى، وطارق لطفى، ومحمد إبراهيم يسرى، للمشاركة فى صلاة الجنازة على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
ووصل جثمان فاروق الفيشاوي بصحبة نجله أحمد الفيشاوي وطليقته الفنانة المعتزلة سمية الألفى وعدد من الأقارب، فيما كان يتواجد فى المسجد الفناون عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير فرح، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج أشرف فايق.
ورحل فاروق الفيشاوى عن عالمنا فجر اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 67 عاما، حيث أعلن صابته بالمرض خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وصول محمد هنيدى وآسر ياسين لصلاة الجنازة على فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.