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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول جثمان فاروق الفيشاوي لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة، وسط زحمام شديد من قبل الجمهور، وهذا ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يخرج عن شعوره ويعلى صوته حتى يستطيعون الحركة.
ووصل إلى المسجد عدد من الفنانين للمشاركة فى صلاة الجنازة وأبرزهم عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير فرح، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج أشرف فايق.
فاروق الفيشاوي قدم العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الأبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.
أما على صعيد المسلسلات قدم فاروق الفيشاوى ما لا يقل عن 100 عمل درامى، ظل أغلبها محفورا فى وجدان الجمهور، ومنها مسلسل "على الزيبق" و"دموع صاحبة الجلالة" عام 1952، إخراج يحى العلمى، ومسلسل "قاتل بلا أجر" عام 2009، من إخراج رباب حسين ، ومسلسل "راس الغول" مع النجم القدير الراحل محمود عبد العزيز، عام 2016، ثم ظهر مع صجيق عمره عادل إمام كضيف شرف فى مسلسل "عوالم خفية" الذى عرض فى رمضان 2018، من إخراج رامى إمام.
فاروق الفيشاوي كان من المقرر أن يشارك فى فيلم "شاى بالقرنفل" عن قصة الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار المخرجة والمؤلفة هالة خليل، ويتولى إنتاجه عدة جهات إنتاجية بالإضافة إلى بطلى العمل ومخرجه عمر عبد العزيز.
فاروق الفيشاوي ولد فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنية جدا مكونة من أبوين و5 أشقاء، توفى والده عندما كان فى الحادية عشر من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.
فاروق الفيشاوي حصل على بكالوريوس فى الطب العام وقبلها ليسانس آداب من جامعة عين شمس، كان الظهور الكبير له فى فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، ثم تزوج من الفنانة سمية الألفى وأنجبا أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.