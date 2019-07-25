شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول جثمان فاروق الفيشاوي لمسجد مصطفى محمود استعدادا لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل، منذ قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلى مسجد مصطفى محمود لصلاة الجنازة، وسط زحمام شديد من قبل الجمهور، وهذا ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يخرج عن شعوره ويعلى صوته حتى يستطيعون الحركة.

ووصل إلى المسجد عدد من الفنانين للمشاركة فى صلاة الجنازة وأبرزهم عمرو يوسف، نبيل الحلفاوى، هانى مهنى، سامح الصريطى، رجاء الجداوى، ودنيا عبد العزيز، والمخرج سمير فرح، والمخرجة كاملة أبو ذكرى، والمخرج أشرف فايق.

فاروق الفيشاوي قدم العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوه"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها: فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الأبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.