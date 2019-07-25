شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد الفيشاوي تنعى والده بهذ الكلمات الحزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت زوجة النجم أحمد الفيشاوى ندى الكامل، والده النجم الراحل فاروق الفيشاوى الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع مرض السرطان، بكلمت حزينة حيث قالت: "مات فاروق ورحل في سكون وهدوء وطمأنينة...مات الحبيب..رحل الغالي وأخذ من قلبي وحزني وكبدي قطعه...نام يا حبيبي وكن مطمئنا..فا أنت اليوم مع الله .. وبلغ والدي واحبتي مني السلام الي ان نلتقي مرة أخرى".





فاجأ النجم فاروق الفيشاوى، الجميع أثناء استلامه لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بإعلانه إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه سينتصر عليه ويعود في العام المقبل إلى نفس المهرجان ويطمئن جمهوره عليه.

قدم فاروق الفيشاوي العديد من الأفلام والمسلسلات منذ بداية شهرته فى فيلم "المشبوة"، والذى فتح له أبواب الشهرة مع الجمهور بشكل كبير مع النجم الكبير عادل إمام، وشكلا سوياً ثنائى ناجحاً فى السينما، انطلق بعدها الفيشاوى فى عالم السينما، وقدم مجموعة من الأفلام لاقت النجاح وحددت شهرته وجعلته واحداً من أبرز النجوم ومنها : فيلم "الجاسوسة حكمت فهمى" عام 1994، وشارك فى بطولته نادية الجندى، إخراج حسام الدين مصطفى ، وفيلم "الطوفان" عام 1985، من إخراج بشير الديك، كذلك فيلم "قضية عم أحمد" مع العملاق فريد شوقى، عام 1985، إخراج على رضا، كما قدم الفيشاوى فيلم "حنفى الآبهة" مع عادل إمام عام 1990، من تأليف بسيونى عثمان، وإخراج محمد عبد العزيز، وغيرها من الأفلام.