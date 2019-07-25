أكرم حسني ومحمد ممدوح في جنازة فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر:

وصل، منذ قليل، إلى مسجد مصطفى محمود عدد من نجوم الفن للمشاركة في صلاة الجنازة على الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وحرص على التواجد النجمان محمد ممدوح "تايسون" وأكرم حسني.

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وحضر عدد من أصدقاء الفيشاوي من بينهم حمدين صباحي، والفنان هاني مهنا، ورجاء الجداوي وإلهام شاهين، وعمرو يوسف، عماد رشاد، وشارف زكي، كمال أبورية، واحمد عبد العزيز، وحسام الحسيني، ونهال عنبر.

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.