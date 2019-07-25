صور| سمية الألفي تصل مسجد مصطفى محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تصوير- محمود عبدالناصر وإسلام فاروق:

وصلت الفنانة سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود، للمشاركة في الصلاة وتشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

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وحرصت الفنانة نهال عنبر على مساعدتها في الوصول إلى المسجد، بعد أن سيطرت عليها حالة من الحزن.

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.