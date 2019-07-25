أحمد الفيشاوي وعمرو يوسف يحملان نعش فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير-إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر:

وصل جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود، لصلاة الجنازة عليه.

وحمل النعش نجله الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان عمرو يوسف.

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وحضر عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والإعلام وكان في مقدمة الحضور الملحن هاني مهنا والفنان أحمد عبد العزيز.

كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية