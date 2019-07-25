أحمد الفيشاوي ينفعل على الصحفيين خلال تشييع جثمان والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- إسلام فاروق ومحمود عبد الناصر:

وصل عدد كبير من نجوم الفن مسجد مصطفى محمود لحضور جنازة النجم الراحل فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

وانفعل الفنان أحمد الفيشاوي على الصحفيين المتواجدين في محيط مسجد مصطفى محمود، بسبب الازدحام الشديد، قبل تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

Advertisements

وحضر عدد من أصدقاء الفيشاوي من بينهم حمدين صباحي، والفنان هاني مهنا.

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.