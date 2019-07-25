حفيدة فاروق الفيشاوي تنعيه بكلمات مؤثرة: "لن تحضر معي حفل تخرجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نعت لينا الفيشاوي حفيدة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، جدها الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.

نشرت لينا عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" صور لها مع جدها الراحل فاروق الفيشاوي، وكتبت: "سأشتاق إليك، سوف تكون في قلبي إلى الأبد وفي قلب الآخرين الذين جلبت لهم السعادة والفرح".

وتابع: "لقد توفيت مبكرًا لن تحضر معي حفل تخرجي، لكنني أعلم أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي تتواجد فيه، لقد مت بطلًا".

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‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.

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