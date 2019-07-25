عمرو أديب ناعيًا الفيشاوي: "كان جاري في العمارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365:

نعى الإعلامي عمرو أديب، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتب "أديب" عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"

قائلًا: "كان فاروق الفيشاوي جاري في العمارة بحي الدقي لسنوات طويلة، نقابل بعضنا بشكل شبه يومي صعودًا ونزولًا، موضحًا: "كان مثقفا موهوبًا مهمومًا بالواقع المحيط به بشكل كبير".

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وأضاف: "رحم الله فاروق الفيشاوي واحد من أهم الممثلين المصريين في الثلاثين عام الأخيرة".

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.