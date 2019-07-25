السقا ونيكول وعمرو .. نجوم الوطن العربي ينعون فاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان

وجاء نعي النجوم على النحو التالي:.

سارة درزاوي

نشرت نجمة مسرح مصر الفنانة سارة درزاوي صورة الرحل عبر موقع "إنستجرام"، وكتبت:" لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا فاروق الفيشاوي".

عمرو يوسف

ونشر الفنان عمرو يوسف صورة له مع الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كان شخص استثنائي محب للحياة ومحب لكل من حوله، بسيط متواضع ودوغري".

وأَضاف: "أما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جداً بس ان شاء الله في مكان أحسن بكتير الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ".

أحمد السقا

ونشر الفنان أحمد السقا صورة للراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: " لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ".

دانا حمدان

نشرت الفنانة دانا جمدان صورة الرحل عبر موقع "إنستجرام"، وكتبت:"

البقاء لله وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي".

عبير صبري

كتبت الفنانة عبير صبري عبر "إنستجرام": "لا حول ولاقوه الا بالله ربنا يرحمك ويعفو عنك ويدخلك فسيح جناته .. وداعا فاروق الفيشاوي".

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بشرى

كتبت الفنانة بشرى عبر "إنستجرام": لا اله الا الله ...الله يرحمك يا أستاذ فاروق يا جدع ياللى ما كنتش بترضى تكمل تصوير غير لما كل العمال تقبض فلوسها و مستحقاتها الأول، و كل الممثلين الصغيرين كمان...يا طيب يا كريم و يا محب للكل يا أبو أحمد...ربنا يصبر كل أهلك و أحبابك و أصحابك و جمهورك".

دينا

نشرت الفانة دينا صورة للراحل عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:" انا لله وانا اليه راجعون فاروق الفيشاوي في ذمة الله. الله يرحمه ويغفرله".

نشوى مصطفى

نشرت الفانة نشوى مصطفي صورة للراحل عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"الله يرحمك يااستاذ ربنا يغفر لك يارب".

صابرين

كتبت صابرين عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك يا أجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها".

نيكول سابا

كتبت نيكول سابا عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، قائلة: البقاء لله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. حاجة تحزّن بجدّ".

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة للراحل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستحرام"، وكتبت: "مع السلامة يا غالي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة انت جميل وأطيب منك مافيش علشان كده ربنا مطولش عليك عذاب المرض اللعين ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك "انا لله وانا اليه راجعون "البقاء لله . ادعوا له بالرحمة والثبات".

ندى بسيوني

كتبت الفنانة ندى بسيوني عبر موقع "إنستجرام"، قائلة: "‏ألف رحمه علي النجم الكبير فاروق الفيشاوي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.