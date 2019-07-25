- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نعى الفنانة عمرو يوسف، الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، متأثرًا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.
ونشر عمرو صورة له مع الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كان شخص استثنائي محب للحياة ومحب لكل من حوله، بسيط متواضع ودوغري".
وأَضاف: "أما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جداً بس ان شاء الله في مكان أحسن بكتير الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ".
كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة"، قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.
وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو يوسف ينعى الفيشاوي:" كان شخص استثنائي محب للحياة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.