شاهد: تشابه غير معقول…فتاة صغيرة تدهش ريهانا والعالم كلّه

انتشرت الفترة الماضية، صورة لطفلة لا تتخطى العشر سنوات، تشبه المغنية العالمية “ريهانا” بشكل كبير جداً، مما وصفها البعض بانها نسخة طبق الأصل من المطربة التى تمتلك شعبية كبيرة فى مختلف انحاء العالم. وسرعان ما انتشرت صورة الفتاة، حتى وصلت للمطربة العالمية التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير “انستجرام”، منذ دقائق قليلة، وحظيت على ملايين الإعجابات والتعليقات التى تؤكد التشابه الكبير بينهما، وكتبت ريهانا على الصورة متسائلة “كدت أن أسقط تليفونى، كيف ؟”.

من جانب آخر تحقق النجمة العالمية ريهانا نجاحا منذ فترة لعالم الأزياء والموضة لتثبت أنها قادرة على وضع بصمتها في هذا العالم ، ليس فقط بإطلاق تصميمات جديدة بل ايضا بالتواجد في هذه الأحداث المهمة، حيث حضرت ريهانا حفل إطلاق ” Fenty Pop-Up ” والذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وخطفت النجمة الشهيرة الأنظار نحوها بإطلالتها الساحرة ، فقد اختارت أن ترتدي فستانا ذا تصميم أنيق باللون ” الفوشيا ” وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء ” Fenty ” ، أما شعرها فظهرت بتصفيفة “الراستا” التي فاجأت بها الكثيرين.