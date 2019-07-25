الملحن المصري “حلمي بكر” يكشف تفاصيل اعتداء “بلطجية” عليه بالضرب وخطفهم لابنته

أكد الملحن المصري الشهير حلمي بكر، أنه تعرض للضرب والسحل على يد “بلطجية”، اقتحموا شقته في المهندسين وسرقوها وخطفوا ابنته الصغيرة ريهام. وأشار الموسيقار المصري إلى أنه ذهب للمستشفى بعد الحادث وتم إسعافه لمدة ساعة كاملة وهذا مثبت في تقرير طبي أرسل للأمن. كما قام حلمي بتحرير محضر رسمي بالحادثة عن طريق محاميه.

وقال بكر في تصريحاته للصحفيين: “اعتدى علي خمسة بلطجية، وهو الأمر الذي لم أكن أتوقعه من طليقتي، خاصة أننا اتفقنا على بقاء الطفلة الصغيرة معي. وكنت أدفع لطليقتي كل ما تطلبه من أموال، وعندما كانت طفلتنا تقضي بعض الوقت مع والدتها تعود وملابسها متسخة وفي حالة يرثى لها”. وأضاف، أن الطفلة ريهام البالغة من العمر سنتين وبضعة أشهر تعرضت لـ “التدمير النفسي” بسبب ما شاهدته من صراخ وتحتاج لعلاج سريع. وختم حلمي تصريحاته بقوله، إن البلطجية حطموا أثاث الشقة، وأن التقارير الطبية أثبتت ما أصيب به من كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسده، مشددا على أنه لن يتنازل عن المحضر ضد طليقته.